Esselunga: eredi Caprotti ai ferri corti, stop assemblea a mxi-dividendo chiesto da figli primo letto

Titta Ferraro 4 settembre 2019 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Niente da fare per la richiesta di distribuzione di un dividendo avanzata da Violetta e Giuseppe Caprotti, figli di primo letto di Bernardo Caprotti. Dal verbale dell'assemblea di Supermarkets Italiani, la holding che detiene il 100% di Esselunga, emerge che il rappresentante legale dei due figli ha avanzato la richiesta di pagare ai soci un dividendo di 100 milioni di euro (o almeno di 28 milioni, pari alla liquidità in cassa a Supermarkets). Il quotidiano Repubblica riporta le parole dell’avvocato Giampiero Succi dello studio Erede per conto di Violetta, che sottolinea come il gigante italiano della grande distribuzione "ha accumulato negli anni ‘utili portati a nuovo’ per un ammontare di oltre 3 miliardi di euro. Il cda ha motivato la necessità di portare a nuovo gli utili "con la necessità di sostenere gli investimenti del gruppo".Supermarkets Italiani è controllata al 70% dalla seconda moglie di Caprotti, Giuliana Albera e dalla figlia Marina, e partecipata con il 15% a testa dai figli di primo letto Violetta e Giuseppe.