Esprinet: utile 2021 (+39%) a 44,1 mln di euro. Proposto dividendo a 0,54 euro

Giulio Visigalli 8 marzo 2022 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Esprinet, quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha presentato oggi i conti del 2021 che mostrano un utile netto a 44,1 milioni di euro, +39% rispetto ai 44,6 milioni del 2020. I ricavi da contratti con clienti si sono attestati a 4.691 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto al 2020. A questo risultato, che rappresenta il record storico di ricavi, concorrono sia la crescita organica (+1%) sia il contributo di 153,6 milioni di euro derivante dalle attività del Gruppo GTI acquisito in Spagna e di Dacom e idMAINT in Italia. Nel 2021 L'EBITDA Adjusted è stato pari a 86,1 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto a 69,1 milioni di euro nel 2020 e la Posizione Finanziaria Netta è stata positiva per 227,2 mln di euro. Alla luce dei risultati, il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,54 euro per azione, invariato rispetto al valore pagato nel 2021, che corrisponde ad un pay-out ratio pari al 60% circa.Infine il gruppo presenterà a maggio la guidance per il 2022 insieme ai conti del primo trimestre di quest’anno.