Esodo estivo: 4 italiani su 10 si metteranno in viaggio questo fine settimana

Valeria Panigada 9 agosto 2019 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Più di 4 italiani su 10 si metteranno in viaggio questo fine settimana per raggiungere la meta delle vacanze sfidando le previsioni nere sul traffico. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sull’estate 2019 diffusa in occasione del week end da bollino nero previsto dal piano di Viabilità Italia per la mattina del sabato che precede la settimana di Ferragosto.L’86% dei vacanzieri in viaggio per le vacanze ha scelto una località d'Italia. Sarà il mare a fare la parte del leone per 7 italiani su 10 (70%), la maggior parte dei quali si riverserà sulle autostrade della linea Adriatica e Tirrenica.