Esi: tender nazionale per realizzazione impianto fotovoltaico Hybrid nelle Isole Eolie

Daniela La Cava 4 agosto 2021 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Esi, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero, ha comunicato di essersi aggiudicata la progettazione e la realizzazione di un impianto fotovoltaico Hybrid nelle Isole Eolie, Italia, del valore di un milione. L’aggiudicazione della gara, commissionata da una delle primarie utility mondiali, e la relativa firma del contratto confermano la dinamicità dell’azienda e l’impegno a continuare il percorso di crescita nel mercato delle energie rinnovabili.