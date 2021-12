Esi: soci approvano piano acquisto azioni ordinarie proprie

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

Esi, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e system integrator in Italia e all’estero, ha comunicato che l’assemblea degli azionisti ha approvato il “piano di stock grant 2022-2024” destinato ai dipendenti e ai membri del consiglio di amministrazione della società; e ha altresì approvato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.L’assemblea degli azionisti ha inoltre dato il via libera la proposta, formulata dal consiglio di amministrazione lo scorso 9 dicembre, di adeguamento dei compensi del collegio sindacale conseguentemente alla maggiore attività svolta dai propri membri derivante dallo status di società quotata su Euronext Growth Milan.