Esi sale del 6,6% in Borsa, sponda da accordo con Enel GP per costruzione impianti fotovoltaici

Giulio Visigalli 30 dicembre 2021 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

Esi, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha siglato ieri un accordo quadro con Enel Green Power per la realizzazione di impianti fotovoltaici per un importo complessivo di 14,43 milioni di euro nei prossimi due anni, portando così a 47 milioni di euro il backlog ordini ad oggi.Gli impianti, che avranno una potenza massima di 27 Mwp, saranno realizzati nel Sud Italia, in particolare vedranno coinvolte: Calabria, Publia, Campania e Sicilia.L’accordo con Enel Green Power, sottolinea Stefano Plocco, fondatore e ceo di Esi, “premia la nostra visione tecnologica, la capacità gestionale di ESI nella realizzazione di impianti alimentati con energie rinnovabili e gli investimenti realizzati per una migliore sostenibilità nel settore.Intanto in Borsa il titolo Esi si muove in deciso rialzo, mostrando in questo momento un + 6,6% circa a quota 4,01 euro.