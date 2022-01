Esi: finanziamento da 5,7 mln di euro per realizzazione di impianti fotovoltaici

Giulio Visigalli 10 gennaio 2022 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Esi, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato di avere negoziato un accordo con un primario istituto di credito per un finanziamento da 5,7 milioni di euro. Il finanziamento, spiega la nota, è finalizzato all’inizio delle attività per la realizzazione, sul territorio italiano, dei primi 2 dei 6 impianti fotovoltaici, relativi all’accordo quadro con un primario operatore internazionale, per un valore complessivo di 25,3 milioni di euro e con una capacità complessiva di 25 MWp.Come afferma Francesco Diego Passeretti, cfo di Esi: "Siamo soddisfatti dell’accordo sottoscritto con un primario istituto di credito che ci consente di finanziare, a condizioni economiche competitive e con un orizzonte temporale adeguato alle esigenze della Società, l’attivazione di una importante commessa con uno dei più prestigiosi operatori del settore dell’energia".Intanto in Borsa, Esi si muove in rialzo del 1,85% a 3,85 euro.