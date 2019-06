Esclusiva Reuters, Lega e M5S hanno presentato proposta riforma governance Bankitalia

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2019 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

"Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato in Senato un progetto di legge che modifica radicalmente le regole di nomina del governatore e della prima linea della Banca d'Italia e attribuisce al Parlamento il potere di modificarne lo statuto". E' quanto riporta in via esclusiva Reuters."Il testo, di cui Reuters ha letto una copia, è firmato dai capigruppo di maggioranza, Massimiliano Romeo (Lega) e Stefano Patuanelli (M5s), ma il vero ispiratore dell'iniziativa è il senatore euroscettico e presidente leghista della commissione Finanze Alberto Bagnai, secondo quanto spiegano fonti parlamentari"."L'obiettivo, specificato nella relazione che accompagna il progetto di legge, "è evitare che attraverso l'indipendenza [della banca centrale] si possa esulare dal sistema di bilanciamento e controllo dei poteri tipico delle democrazie liberali"."L'articolo 1 della bozza prevede che le modifiche dello statuto della Banca d'Italia siano approvate con legge del Parlamento, nel rispetto dell'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria".