Errata Corrige: in nessun fondo AcomeA SGR è presente il titolo Bio-on

Titta Ferraro 4 novembre 2019 - 17:29

MILANO (Finanza.com)

Contrariamente a quanto scritto nell'articolo pubblicato in data odierna alle ore 15:25 dal titolo "Bio-On, azionisti si preparano alle cause legali. Nel futuro ritorno in borsa o liquidazione", si precisa che in nessun fondo AcomeA SGR è presente il titolo Bio-on.