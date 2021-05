Ermenegildo Zegna con Stellantis per mobilità sostenibile: passaggio ad alimentazioni green per flotta aziendale entro 2025

Daniela La Cava 3 maggio 2021 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Ermenegildo Zegna, in partnership con Stellantis, promuove la mobilità sostenibile con un piano che prevede il passaggio alle alimentazioni green per tutta la flotta aziendale entro il 2025. Nel dettaglio, nell’ambito dei progetti a tutela dell’ambiente, il gruppo guidato da Gildo Zegna rafforza la propria responsabilità promuovendo, in partnership con Stellantis, un programma che prevede il passaggio alle alimentazioni green per tutta la flotta aziendale, che attualmente è di oltre 200 veicoli, entro il 2025. La nuova Car Policy Green del gruppo introduce nel parco di auto aziendali vetture ibride plug-in e full electric al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico generato dalle emissioni di Co2."L'annuncio di oggi è un esempio perfetto della capacità di Stellantis di supportare il Gruppo Zegna, con auto ecologiche all'avanguardia, verso un obiettivo di emissioni zero per i suoi dipendenti e per la sua supply chain. Oggi, i temi di Environmental, Social e Corporate Governance sono al centro di ogni decisione di gestione responsabile ed è nostro obiettivo comune dimostrare che le aziende ricoprono un ruolo chiave per far fronte il riscaldamento globale”, afferma John Elkann, presidente di Stellantis.