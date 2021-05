Erg: trimestrale sopra le attese con guidance rialzate per l'anno (analisti)

Alessandra Caparello 14 maggio 2021 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

In flessione a Piazza Affari il titolo Erg che al momento segna -1,63% a 24,14 euro. Erg ha comunicato i target al 2025 che sono in linea con le attese di Equita.In particolare, nell’arco di piano previsto un incremento di capacità di 1500 MW (+50%) di cui 400 già in fase di costruzione (vs ns 1600 MW) che manterranno un’alta esposizione regolata attraverso incentivi e PPA (80%). Previsto un incremento del solare e l’ingresso in Svezia e Spagna (atteso).L’Ebitda a circa € 550mn vs € 559mn atteso (consensus € 550mn) e dividendo confermato a 0.75€ps, così come la possibile cessione di Hydro e Ccgt (che per ora sono inclusi nei target). Molto bene i risultati della trimestrale, decisamente superiori alle attese e con guidance rialzate sul 2021. Alzate le guidance per l’anno con Ebitda ora previsto a 490-510€mn. Considerando tuttavia l’andamento del trimestre, Equita ritiene che il gruppo sia oggi più nella parte alta della guidance che nel mid-range.Si tratta di indicazioni positive ad avviso di Equita Sim, sia sull’andamento di breve (2021) che sul medio periodo con target in linea con le attese (la società è tradizionalmente molto conservativa sui numeri).