Erg: accordo quadro per fornitura di aerogeneratori

Redazione Finanza 28 gennaio 2021 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Erg, tramite la propria controllata Erg Power Generation, ha annunciato di avere siglato un accordo quadro con ENERCON, fra i principali produttori di turbine eoliche al mondo, per la fornitura di aerogeneratori per una capacità potenziale di circa 190MW, destinati ad alcuni progetti di repowering in Italia e a un progetto greenfield nel Regno Unito. L’accordo, del valore potenziale di 120 milioni di euro, è stato raggiunto al termine di un articolato processo di gara che ha visto la partecipazione dei principali OEM (Original Equipment Manufacturer) del mercato europeo. Comprende, oltre alla fornitura, il trasporto, l’installazione, il commissioning e la manutenzione prevista nella prima fase di vita degli aerogeneratori.