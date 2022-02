Erg: accordo per cessione impianto termoelettrico di Priolo Gargallo ad Enel

Daniela La Cava 10 febbraio 2022 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Erg ha annunciato di avere firmato, attraverso la propria controllata Erg Power Generation, un accordo con Enel Produzione per la cessione dell’intero capitale di Erg Power a cui fa capo la centrale cogenerativa combined cycle gas turbine (Ccgt) a basso impatto ambientale e ad alta efficienza, alimentata a gas naturale presso Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Con una potenza installata pari a 480 MW, la produzione media annua si attesta a circa 2,4 TWh.Il corrispettivo in termini di enterprise value, alla data del 31.12.2021, è pari a 188 milioni di euro e sarà oggetto di aggiustamento prezzo al closing che includerà, tra gli altri, un meccanismo di décalage mensile coerente con i flussi di cassa attesi del business plan e la valorizzazione alla data del closing del mark to market di alcuni derivati di copertura inclusi nel perimetro e relativi a parte dell’energia prodotta in futuro dagli impianti di Erg Power. Il closing, subordinato all’approvazione delle competenti autorità antitrust e al positivo completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è previsto entro il terzo trimestre 2022.