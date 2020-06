Erg: Standard Ethics assegna rating di sostenibilità

Daniela La Cava 17 giugno 2020 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha assegnato ad Erg il rating “E+”. "Nel corso degli anni, Erg ha attuato una profonda rivisitazione del suo modello di business, accettando le recenti sfide tecnologiche e quelle, poste a livello globale, inerenti alla transizione energetica - si legge nel documento di Standard Ethics -. Infatti, la società italiana è essenzialmente attiva nel campo dell’energia rinnovabile, dopo aver svolto per molti anni attività di raffinazione del petrolio. In aggiunta, la rendicontazione ESG appare allineata alle migliori pratiche internazionali e le “policy” tengono in considerazione gli obiettivi ambientali proposti dall’Unione Europea".Appaiono praticabili, spiega ancora Standard Ethics, implementazioni nel modello di corporate governance, con l’obiettivo, tra gli altri, di elevare il grado di indipendenza del consiglio di amministrazione. Ogni miglioramento nella governance della sostenibilità rende ancora più percepibile la stabilità delle scelte ESG nel lungo periodo.