Erg: Renato Sturani è il nuovo chief operating officer

Redazione Finanza 1 dicembre 2020 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

Nuova nomina in Erg. La società ha annunciato che a partire da oggi, primo dicembre, Renato Sturani entra a far parte del gruppo e assume, a diretto riporto dell’amministratore delegato, il ruolo di chief operating officer nonché di a.d. di Erg Power Generation in sostituzione di Pietro Tittoni, che lascia la società dopo aver maturato i requisiti alla pensione. Laureato in ingegneria meccanica, Sturani ha al suo attivo oltre venticinque anni di esperienza in aziende internazionali del settore elettrico, in gran parte sviluppata nell’area delle operation.