Erg: Equita conferma buy dopo operazione in Germania

Daniela La Cava 20 agosto 2019 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di Equita confermano la raccomandazione di acquisto (rating buy) suL titolo Erg e target price di 21,4 euro dopo l'operazione in Germania. Il gruppo ligure, tramite la controllata Erg Windpark Beteiligungs, ha annunciato ieri di avere raggiunto un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale di tre società titolari di altrettanti parchi eolici in Germania. L’operazione, il cui closing è atteso nel terzo trimestre, prevede un prezzo in termini di equity value pari a 37 milioni di euro, cui corrisponde un’enterprise value di 83 milioni. L’Ebitda annuo medio atteso è di circa 7 milioni.Gli analisti definiscono la notizia positiva e ritengono che il deal sia interessante se si considera "l'elevato load factor degli impianti e l'incentivo appealing con una durata residua di 15 anni. E anche il valore dell’operazione e il posizionamento dell`asset, considerando i 272 MW complessivamente già gestiti in Germania e i 200MW di pipeline in sviluppo che consentono ad Erg di raggiungere la massa critica (500MW) nel Paese".A Piazza Affari il titolo Erg si mostra debole, scambiando a 17,45 euro (-0,11%).