Equita: rinnovata partnership sui mercati dei capitali con Bocconi

Daniela La Cava 5 agosto 2019 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Equita rinnova la partnership sui mercati di capitali con l'Università Bocconi, siglando un nuovo accordo di durata quadriennale. Lo comunica l’investment bank indipendente italiana in una nota. Dal 2013 Equita e l'ateneo milanese, nell’ambito del Centro di Ricerca Baffi Carefin, sostengono la ricerca e la divulgazione di tematiche finanziarie rilevanti, stimolando così il dibattito su elementi strutturali, fattori di sviluppo e possibili soluzioni per la crescita dei mercati di capitali per le imprese italiane.La nuova partnership, spiega la nota, ha l’obiettivo di potenziare l’attività di 'influential research' svolta finora, facendola evolvere a uno stadio avanzato grazie alla costituzione di “Equita Research Lab in Capital Markets”, un laboratorio finalizzato allo sviluppo di attività di ricerca, policy impact e divulgazione di temi di interesse e attualità in materia finanziaria. Come per gli anni passati sarà centrale la promozione di eventi di rilevanza pubblica in Italia e all’estero sui mercati dei capitali italiani, durante i quali verranno condivisi i risultati della ricerca dell’Equita Research Lab in Capital Markets. Equita svilupperà inoltre un sito web ad-hoc nel quale verranno raccolte le ricerche prodotte e dove verrà data visibilità alle iniziative come eventi e convegni oggetto della partnership.L’accordo tra Equita e Università Bocconi "vedrà la promozione del capitale umano e della parità tra generi": Equita infatti, in qualità di partner sostenitore dell’Università Bocconi, finanzierà alcune borse di studio rivolte a studentesse meritevoli della laurea magistrale in finanza e dell’Executive MBA.