Equita: rafforza collaborazione con Credem in nuovo fondo Euromobiliare

Daniela La Cava 4 luglio 2019 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Equita e il gruppo Credem rafforzano il loro rapporto di collaborazione con un nuovo fondo istituito da Euromobiliare Asset Management Sgr (società del gruppo Credem) e gestito da Equita Sim, controllata del gruppo Equita.Il periodo di sottoscrizione di "Euromobiliare Equity Selected Dividend" si è chiuso il 28 giugno 2019, con una raccolta di 229 milioni di euro interamente condotta dalle reti del gruppo Credem presso i propri clienti. Lo si apprende in una nota di Equita nella quale si precisa che il fondo, caratterizzato per una gestione di tipo "flessibile", focalizza i suoi investimenti su titoli azionari di emittenti italiane ed europee che presentano elevati dividendi. Il fondo, ora chiuso in ingresso, ha una durata di 7 anni e si pone l’obiettivo, nei primi 6 anni, di accrescere il capitale investito.