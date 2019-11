Entrate tributarie: gettito di 324,8 miliardi nei primi nove mesi del 2019

Daniela La Cava 5 novembre 2019 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica hanno raggiunto la soglia di 324,8 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2019, segnando un incremento di 3,12 miliardi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1%). "Il dato - spiega il ministero dell'Economia e delle Finanze - continua a essere condizionato dalla variazione negativa del 2,3%, registrata nel trascorso mese di febbraio, determinata dall’andamento dei versamenti dell’imposta sostitutiva sui risultati delle gestioni individuali di portafoglio (-665 milioni) e dell’imposta sostitutiva dovuta sulle forme pensionistiche complementari ed individuali (-712 milioni)".Nel dettaglio, il mese di settembre ha mostrato un notevole incremento di gettito pari a 6.994 milioni (+23,6%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente". In questo caso, spiega il Mef, l'andamento è stato influenzato dalle entrate delle imposte autoliquidate con un gettito Irpef pari a 4.888 milioni (+3.875 milioni) e Ires pari a 3.329 milioni (+2.476 milioni), legato alla proroga al 30 settembre dei termini di versamento di tutte le imposte autoliquidate per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indicatori di affidabilità (Isa).