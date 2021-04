Entrate tributarie: Mef, gettito scende a 67,6 miliardi nel primo bimestre 2021

Redazione Finanza 6 aprile 2021 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Nei primi due mesi del 2021 scendono le entrate tributarie. Secondo i dati diffusi dal Mef, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 67.660 milioni di euro nel bimestre gennaio-febbraio, segnando una diminuzione di 2.920 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-4,1%). Il confronto tra il primo bimestre del 2021 e quello del corrispondente periodo dell’anno precedente presenta un evidente carattere di disomogeneità, spiega la nota, dovuto al fatto che i primi mesi del 2020 non erano stati ancora interessati dalle misure economiche e sociali adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Inoltre, i provvedimenti di sospensione e proroga dei versamenti di tributi erariali, emanati nel corso dell’ultimo trimestre del 2020, hanno influenzato anche il gettito relativo ai primi due mesi del 2021 modificando il consueto profilo temporale dei versamenti delle imposte.Nel mese di febbraio le entrate tributarie hanno registrato una variazione negativa di 1.741 milioni di euro (-5,3%), per effetto della variazione del gettito delle imposte dirette (-581 milioni di euro pari a -3,4%) e di quella delle imposte indirette (-1.160 milioni di euro, -7,4%).