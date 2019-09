Entertainment&Media: un mercato ancora in crescita in Italia, ricavi attesi oltre quota 42 mld nel 2023 (PwC)

Daniela La Cava 25 settembre 2019 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la crescita del mercato Entertainment&Media in Italia. Secondo i dati dell’undicesima edizione del report 'PwC Entertainment & Media Outlook in Italy 2019-2023', il comparto ha chiuso il 2018 con ricavi per 34,8 miliardi di euro, in aumento delllo 0,9% rispetto all’anno precedente. Con un trend positivo che è confermato lungo tutto il periodo previsionale, alla fine del quale, nel 2023, si stima che il mercato raggiungerà 42,1 miliardi di euro (CAGR 2018-2023 + 3,9%).La componente Internet, composta da entrate relative a pubblicità e accessi, è il più ampio segmento nel mercato E&M italiano rappresentando, nel 2018, il 43% del mercato totale. I ricavi relativi a tale segmento aumenteranno con un CAGR 2018-2023 pari a +6,2%, superiore alla media dell'Europa occidentale, sostenuto anche dalla crescente diffusione degli smartphone e video connessi.I ricavi E&M in ambito digitale continuano la loro espansione a doppia cifra nel 2018, aumentando del 3,9% fino a raggiungere 17,4 miliardi di euro. "Lo scorso anno è stato significativo per il mercato italiano in quanto per la prima volta i ricavi digitali hanno rappresentato oltre la metà dei ricavi totali, con un valore pari al 51,5%", si legge nel documento. Il report PwC Entertainment & Media Outlook in Italy 2019-2023 stima una crescita altrettanto sostenuta per il prossimo quinquennio, alla fine del quale il digitale raggiungerà una quota pari al 59,6%. I driver chiave di tale crescita saranno i canali digitali e la qualità dei contenuti, favorita anche dall’adozione del 5G.