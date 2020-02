Enjoy (Eni) con Waze: nuova alleanza per la mobilità

Daniela La Cava 12 febbraio 2020 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Al via l'alleanza tra Enjoy, il servizio di vehicle sharing a rilascio libero realizzato da Eni, e Waze, l’app di navigazione gratuita con più di 130 milioni di utenti al mondo. I due gruppi hanno annunciato la loro partnership per contribuire a migliorare il mondo della mobilità. Nel dettaglio, le due app si integrano dando la possibilità all’utente Enjoy di accedere alle mappe realizzate da Waze in modo semplice e veloce.Da oggi i clienti Enjoy possono contare su un nuovo alleato nei loro spostamenti cittadini: l’app di Waze, con cui è possibile trovare la strada migliore grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti e condividere a propria volta informazioni in tempo reale sulla viabilità circa il tragitto che si sta percorrendo. Grazie a questa collaborazione tra gli utenti, Waze rileva i tratti in cui il traffico si intensifica lungo il percorso e suggerisce in real-time il miglior itinerario alternativo. Il servizio Enjoy, ricorda Eni in una nota, conta oltre 950.000 iscritti ed è attivo nelle città di Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna. Dall’apertura del servizio, nel dicembre 2013, sono stati effettuati più di 22 milioni di noleggi. A Milano, la flotta Enjoy è composta da 1.000 Fiat 500 e 20 Fiat Doblò.