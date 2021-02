Eni verso zero emissioni nette nel 2050. Tagli emissioni -25% entro 2030 vs 2018, -65% entro 2040

Laura Naka Antonelli 19 febbraio 2021 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Eni vuole essere "leader nella transizione energetica", lanciando una "decarbonizzazione delle attività per offrireuna varietà di prodotti interamente decarbonizzati". E' quanto si legge nel comunicato diffuso da Eni per presentare la strategia del piano 2021-2024. Eni punta a "zero emissioni nette al 2050, cui si aggiungono i nuovi obiettivi di riduzione di emissioni assolute del 25% entro il 2030 vs. 2018, e del 65% entro il 2040".