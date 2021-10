Eni: tra le big oil europee preferite da Morgan Stanley

Redazione Finanza 12 ottobre 2021 - 15:34

Seduta di cali, seppur moderati, per Eni a Piazza Affari. Il titolo del Cane a sei zampe, dopo la recente corsa che l'ha portato a toccare i massimi da 20 mesi, cede oggi lo 0,4% sotto la soglia dei 12 euro.Eni, con alcune big del comparto petrolifero europeo, è finita sotto la lente di Morgan Stanley che ha confermato la raccomandazione overweight e ha alzato il target price a 14,7 euro (in compagnia di Shell è tra le preferite del settore oil di Morgan Stanley.Nel complesso, secondo l'analisi della banca d'affari Usa, le major petrolifere europee sono destinate a generare alti livelli di free cash flow, ridurre il gearing in bilancio e aumentare la quota di utili da distribuire agli azionisti. Con valutazioni convincenti e rendimenti obbligazionari che portano la rotazione verso il value, Morgan Stanley ribadisce la view 'Attractive'.