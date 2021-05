Eni: titolo accelera per le trattative per una nuova JV nel mare del nord in UK (analisti)

Alessandra Caparello 26 maggio 2021 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

In territorio positivo il titolo Eni che al momento in Borsa segn a+0,57% a 10,04 euro. Secondo quanto riportato da `Upstream Online`, il gruppo guidato da Descalzi sarebbe in trattative con Alpha Petroleum Resources per costituire una JV per le attività upstream in UK nel mare del nord. Alpha Petroleum è una società petrolifera privata operativa prevalentemente nel Mare del Nord con una produzione di gas di 30 mn scf/d.L’operazione sarebbe simile a quella già operativa in Norvergia (Var Energi) e quella impostata dal MoU con BP in Angola, tramite la creazione di una società autonoma dal punto di vista finanziario. Secondo Equita, le logiche dell’operazione siano individuabili in una migliore allocazione del capitale (PFN inferiore a seguito del deconsolidamento della JV); sinergie di costo; transizione energetica più rapida guidata dall’accelerazione degli investimenti su asset a basse emissioni di gas serra (rinnovabili, biocombustibili, bioplastiche, WTF/WTE, CCS). “Stimiamo che un eventuale accordo per gli asset in UK possa ridurre fino a €0.5 bn di debito consolidato nel bilancio di ENI, ipotizzando una leva del 30% nella nuova JV” continuano gli esperti. “L’avanzamento di JV multiple nelle geografie upstream potrebbe permettere quindi di accelerare gli investimenti a favore dei progetti di transizione energetica. Le JV e l`accelerazione del processo di transizione energetica costituiscono dei catalizzatori positivi per il titolo” conclude Equita.