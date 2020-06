Eni spinge sulla transizione energetica: nascono Natural Resources ed Energy Evolution

Redazione Finanza 4 giugno 2020 - 18:25

MILANO (Finanza.com)

Nuova organizzazione di ENI che crea due nuove Direzioni Generali. Il gruppo del Cane a sei zampe specifica che l'obiettivo è essere leader della transizione energetica. Le due Direzioni Generali manterranno uno stretto rapporto nella filiera degli idrocarburi con l’obiettivo di gestire al meglio le fasi della transizione energetica e di sviluppare congiuntamente processi di decarbonizzazione per generare prodotti green, blu e bio. Le strutture centrali saranno strutturate per supportare l’AD nelle funzioni di controllo compliance e risk management integrate e le Direzioni Generali nel raggiungimento dei loro obiettivi.Nel dettaglio la divisione Natural Resources per la valorizzazione sostenibile del portafoglio upstream oil&gas e per l’efficienza energetica e la cattura della CO2; la Energy Evolution invece per l’evoluzione dei business di generazione, trasformazione e vendita di prodotti da fossili a bio, blue e green.Il nuovo assetto è volto a favorire l'implementazione della Strategia al 2050 annunciata lo scorso febbraio. L'elemento distintivo di questa strategia è la coniugazione degli obiettivi di sviluppo, di solidità economico finanziaria e di sostenibilità ambientale che porterà a una significativa riduzione delle emissioni carboniche.“Questa nuova organizzazione rispecchia la svolta storica che Eni sta intraprendendo. Un cammino irreversibile che ci porterà a diventare una compagnia leader nella produzione e vendita di prodotti energetici decarbonizzati", rimarca l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.