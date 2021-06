Eni seleziona le migliori startup per sviluppare soluzioni innovative in ambito Safety

simone borghi 25 giugno 2021 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

Eni e Cariplo Factory annunciano i vincitori di Safety Tech, l’iniziativa di open innovation dedicata alle startup che operano in ambito health, safety and environment (HSE). Delle undici startup coinvolte nel Selection Day, sono state selezionate Distran, Proxxi, e WaterView.Le tre startup avvieranno gli incontri one-to-one con il management di Eni per individuare possibili aree di collaborazione. I team di innovatori potranno ora confrontarsi con i manager di Eni e, con il supporto di Cariplo Factory, mettere alla prova il potenziale innovativo dei loro prodotti e servizi in un settore di grande rilevanza come quello della safety e in un contesto sfidante come è il mercato energetico.