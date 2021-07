Eni: rilevante scoperta a olio nel Blocco CTP 4, nell’offshore del Ghana

Daniela La Cava 7 luglio 2021 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

"Una significativa scoperta a olio sul prospetto esplorativo denominato Eban, nel Blocco CTP 4, nell’Offshore del Ghana". Ad annunciarlo ieri è stata la stessa Eni ricordando in una nota che Eban 1X è il secondo pozzo perforato nel Blocco CTP 4, dopo la scoperta di Akoma. Le stime preliminari indicano un potenziale complessivo del sistema Eban – Akoma tra i 500 e i 700 milioni di barili di idrocarburi in posto. Il pozzo esplorativo Eban - 1X si trova approssimativamente a 50 chilometri dalla costa ghanese e a circa 8 chilometri a nordovest dall’hub produttivo di Sankofa, dove è localizzata l’unità galleggiante di produzione e stoccaggio (FPSO) John Agyekum Kufuor. La joint venture del Block CTP 4 è composta da Eni, operatore con il 42,469%, assieme a Vitol (33.975%), GNPC (10%), Woodfields (9,556%) e GNPC Explorco (4%).Il pozzo è stato perforato dalla nave di perforazione Saipem 10000 in una profondità d’acqua di 545m e ha raggiunto una profondità (misurata) totale di 4179 metri. Eban - 1X ha incontrato una singola colonna mineralizzata ad olio leggero sino a 3949 metri (profondità verticale), in un intervallo di 80 m di sabbie di età Cenomaniana senza incontrare contatti.La nuova scoperta, si legge nella nota del Cane a sei zampe, è stata valutata attraverso una approfondita analisi dei dati sismici 3D e dall’acquisizione dei dati in pozzo comprendenti misure di pressione, campionamenti dei fluidi e prova di produzione effettuata con tecnologie avanzate. I dati di pressione, dei fluidi e le proprietà del reservoir sono consistenti con la scoperta di Akoma e il vicino campo di Sankofa. I dati dal test di produzione indicano una produttività stimata intorno a 5.000 barili/giorno, in linea con la media dei pozzi di Sankofa. Gli idrocarburi in posto tra il campo di Sankofa e il sistema di Eban Akoma sono stimati in oltre 1,1 miliardi di barili di olio equivalente con possibile ulteriore potenziale da verificare con un altro pozzo di delineazione.