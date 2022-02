Eni resta positiva in Borsa: analisti apprezzano conti 2021, Equita e Akros confermano buy

Daniela La Cava 18 febbraio 2022 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi per Eni a Piazza Affari nel giorno della pubblicazione dei risultati preliminari per il 2021. Il titolo del Cane a sei zampe sovraperforma il mercato, registrando una crescita di circa l'1,25% a 13,50 euro. "Riteniamo che il set di risultati abbiano implicazioni positive per il titolo grazie ai conti migliori delle attese. La qualità degli utili è elevata confermata dalla forte generazione di cassa che ha permesso alla PFN (ante IFRS16) di scendere sotto i 9 miliardi con un leverage migliore della guidance", commentano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione buy e il target price di 15,5 euro.Anche gli esperti di Banca Akros hanno confermato la raccomandazione di acquisto su Eni con target price di 14,50 euro. "I risultati sono stati molto buoni e migliori delle attese", sottolineano da Akros