Eni: pronta alla gara per la costruzione di una raffineria in Ecuador da 6 mld usd

michele fanigliulo 30 agosto 2019 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

Secondo indiscrezioni stampa, Eni sarebbe tra le major del petrolio a voler entrare in gara per la costruzione di una nuova raffineria in Ecuador, con capacità stimata in oltre 300 mila barili al giorno. La raffineria sorgerà accanto a quella di Esmeraldas e dovrebbe avere un valore di 6 miliardi di dollari.L’esigenza della costruzione di questa nuova raffineria nascerebbe proprio dai problemi che hanno afflitto quella di Esmeraldas, costretta a chiudere perché ritenuta inquinante.