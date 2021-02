Eni, piano 2021-2024: produzione in media +4% anno, free cash flow Upstream oltre 18 MLD

Laura Naka Antonelli 19 febbraio 2021 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

La produzione crescerà a una media di circa 4% all’anno nell’arco del piano, principalmentein maniera organica. Per il 2021, un anno di transizione prima della piena ripresa dal Covid19, la produzione si conferma a circa 1,7 milioni di barili di olio equivalente/giorno (boed). Durante il quadriennio, saranno completati 14 grandi progetti, che rappresenteranno oltre il70% della nuova produzione". E' quanto si legge nel comunicato diffuso da Eni per presentare la strategia del piano 2021-2024."Questi progetti - si legge ancora nel comunicato - sono localizzati in Angola, Indonesia, Messico, Mozambico, Norvegia ed Emirati Arabi Uniti. In termini di futuro portafoglio produttivo, nel 2024 il 55% circa delle riserve P1 saranno a gas, rispetto al 50% attuale. Il free cash flow nell'Upstream supererà €18 miliardi,e ipotizzando uno scenario costante a $50/bbl, ammonterà a circa €14 miliardi, superando di due volte il fabbisogno dell'azienda legato alla politica di remunerazione".