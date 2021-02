Eni, piano 2021-2024: dismissioni portafoglio per oltre €2 miliardi

Laura Naka Antonelli 19 febbraio 2021 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

"La gestione del portafoglio consentirà di valorizzare al massimo gli asset e di dismettere business non strategici. Il piano di dismissioni raggiungerà un valore complessivo lordosuperiore ai €2 miliardi, e la maggior parte del ricavato verrà reinvestito in acquisizioni per ridefinire il portafoglio". E' quanto si legge nel comunicato diffuso da Eni per presentare la strategia del piano 2021-2024.