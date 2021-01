Eni: per Var Energi 10 nuove licenze esplorative in Norvegia (5 come operatore)

Daniela La Cava 19 gennaio 2021 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Eni attraverso Vår Energi, controllata congiuntamente da Eni con il 69,85% e da HitecVision con il 30,15%, parteciperà in un totale di 10 nuove licenze esplorative come risultato del processo di gara definito “Awards in Predefined Areas 2020” (APA) gestito dal Ministero norvegese del Petrolio ed Energia (MPE). Vår Energi è risultata assegnataria di 5 licenze come Operatore (op) e 5 licenze in qualità di partner. "I risultati dell'APA 2020 rafforzano la posizione di Vår Energi come una delle principali società energetiche in Norvegia", sottolinea una nota nella quale si precisa che le nuove licenze esplorative si trovano sia in aree attorno ai centri produttivi chiave che in altre aree, confermando la strategia di Vår Energi e l’impegno nell’esplorazione della piattaforma continentale norvegese, che costituisce una parte fondamentale della futura crescita organica della società.