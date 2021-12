Eni partecipa a nuovo round di finanziamento di CFS

Redazione Finanza 1 dicembre 2021 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

Eni ha annunciato di avere preso parte al recente round funding di CFS (Commonwealth Fusion Systems), la società spin-out del Massachusetts Institute of Technology, di cui Eni è già il maggiore azionista. CFS ha raccolto dal mercato complessivamente oltre 1,8 miliardi di dollari mentre lavora per raggiungere l’obiettivo di immettere nella rete energia da fusione a confinamento magnetico entro i primi anni del 2030.La strada intrapresa da Eni con CFS, spiega la nota, è caratterizzata da un approccio pragmatico e progressivo finalizzato a ottenere l’applicazione industriale della tecnologia della fusione a confinamento magnetico. Un percorso concreto, che ha compiuto un avanzamento fondamentale lo scorso settembre con il successo del test su un magnete con tecnologia superconduttiva HTS (HighTemperature Superconductors), il magnete più potente del suo genere al mondo, aprendo la strada al raggiungimento dell'energia netta dalla fusione in un futuro impianto dimostrativo.