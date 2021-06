Eni: nuova scoperta a olio nella licenza PL554 nel settore settentrionale del Mare del Nord

Alessandra Caparello 14 giugno 2021 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Nuova scoperta a olio nella licenza PL554 nel Mare del Nord Eni è stata fatto da Eni, attraverso Vår Energi, partecipata da Eni (69,85%) e HitecVision (30,15%) annuncia una. La scoperta è stata effettuata con il pozzo 34/6-5 S perforato sul prospetto esplorativo denominato Garantiana West. Vår Energy detiene il 30% di interesse partecipativo nella licenza assieme a Equinor che agisce come operatore con il 40% e Aker BP con il 30%. Il pozzo aveva come obiettivo un blocco geologico isolato vicino alla scoperta di Garantiana ed è localizzato a circa 30 Km dal campo di Snorre, in una profondità d’acqua di 385 m. il pozzo è stato perforato con l’impianto semi-sommergibile West Hercules.