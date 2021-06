Eni: nuova scoperta a olio e gas nel Mare del Nord in Norvegia

Titta Ferraro 21 giugno 2021 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Eni attraverso Vår Energi, partecipata da Eni (69,85%) e HitecVision (30,15%), ha annunciato una nuova rilevante scoperta a olio e gas nella licenza di produzione PL027 nel Mare del Nord Meridionale in Norvegia. La scoperta è stata effettuata tramite il pozzo esplorativo “dual branch” sui prospetti esplorativi denominati Prince (25/8-20 S) e King (25/8-20 B). In seguito al successo del pozzo di King è stato realizzato un ulteriore pozzo di appraisal (25/8-20 C) sulla scoperta delle iniettiti paleogeniche. Vår Energi, operatore della licenza, detiene il 90% di interesse partecipativo mentre il partner Mime Petroleum il 10%.Il pozzo esplorativo si trova nelle immediate vicinanze di infrastrutture esistenti e precisamente a circa 6 Km a nord del campo di Balder e 3 Km a ovest della piattaforma di Righorne in 128 metri di profondità d’acqua. La scoperta viene considerata di natura commerciale.Le stime preliminari per la scoperta sono tra 220 e 360 milioni di idrocarburi in posto (60 -135 milioni di olio equivalente recuperabili) suddivisi tra le iniettiti paleogeniche (140 – 250 Milioni in posto) e i reservoir triassici (80 – 110 milioni in posto). La scoperta ha ulteriore potenziale in entrambi i sistemi mineralizzati da verificare con altri pozzi di delineazione. Vår Energi valuterà un veloce tie-in alle esistenti infrastrutture di Balder e Ringhorne per accelerare lo sviluppo delle risorse del Paleogene.