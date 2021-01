Eni: nuova licenza esplorativa nel Mare del Nord del Regno Unito

Valeria Panigada 26 gennaio 2021 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

Eniha ottenuto l’assegnazione di una nuova licenza di esplorazione e produzione nel Mare del Nord britannico. La licenza prevede un periodo esplorativo iniziale di sei anni in un’area di circa 340 kmq ubicata nel Mare del Nord settentrionale, a circa 250 km dalla costa in profondità d’acqua variabile fra 100 e 130 metri. L’area è situata in prossimità del limite tra acque inglesi e norvegesi dove recentemente sono state effettuate diverse scoperte ad idrocarburi.