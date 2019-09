Eni: nessun ferito in esplosione raffineria Sannazzaro, "situazione totalmente sotto controllo"

Daniela La Cava 17 settembre 2019 - 10:15

Eni ha confermato in una nota stampa che questa mattina alle ore 6:30 circa si è verificata una esplosione limitata solo a una parte di una linea dell’impianto di gassificazione della raffineria a Sannazzaro de’ Burgondi in provincia di Pavia. La società ha inoltre precisato che l’evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone impiegate negli impianti, ha generato una certa fumosità che si è esaurita nell’arco di dieci minuti, ma non si è verificato alcun incendio. "Verificate le condizioni di sicurezza - si legge ancora nella nota - l’allarme è cessato dopo circa un’ora. Sono in corso le valutazioni per quantificare i danni. La raffineria è in esercizio regolare".