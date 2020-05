Eni: mandato a banche per nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso

Daniela La Cava 11 maggio 2020 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Eni ha dato mandato a Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit per l'organizzazione del collocamento di nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso con durata di 6 anni e di 11 anni, nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note in essere. Lo si apprende in un comunicato del gruppo di San Donato Milanese nel quale si indica che "le emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione di Eni il 23 aprile 2020 e sono volte a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito".Nella nota odierna si precisa che i prestiti obbligazionari, destinati agli investitori istituzionali, saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotati alla borsa di Lussemburgo. Il rating di Eni relativo al debito di lungo termine è A- (outlook negative) per Standard & Poor's, Baa1 (outlook stabile) per Moody's e A- (outlook stabile) per Fitch.