Eni: lanciato con successo primo sustainability-linked bond in euro del settore

Daniela La Cava 8 giugno 2021 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Eni ha annunciato il lancio con successo la prima emissione obbligazionaria sustainability-linked del proprio settore, del valore nominale di un miliardo di euro collocata sul mercato degli Eurobond nell'ambito del proprio Euro Medium Term Note Programme in essere.L’emissione segue l’adozione da parte di Eni del “Sustainability-Linked Financing Framework” pubblicato il 20 maggio 2021 e rappresenta il primo sustainability-linked bond a livello mondiale nel settore. Il prestito obbligazionario della durata di 7 anni ha un prezzo di re-offer di 99,855% e paga una cedola annua dello 0,375% che rimarrà invariata sino a scadenza a fronte del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità relativi a Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2) e capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come indicati nei termini e condizioni dell’emissione.I proventi dell’emissione saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni. Le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa di Lussemburgo e sono state acquistate da investitori istituzionali principalmente in Francia, Germania, Regno Unito e Italia.