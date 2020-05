Eni: lanciati con successo due bond a tasso fisso

Daniela La Cava 12 maggio 2020 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Eni ha lanciato con successo due emissioni obbligazionarie a tasso fisso del valore nominale complessivo di 2 miliardi di euro con durata di 6 e 11 anni. Le emissioni sono state collocate sul mercato degli Eurobond nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note in essere. Il prestito obbligazionario della durata di 6 anni, si legge in un comunicato, ha un ammontare di un miliardo di euro, paga una cedola annua dello 1,250% e ha un prezzo di re-offer di 99,308%. Il prestito obbligazionario della durata di 11 anni ha sempre un ammontare di 1 miliardo di euro, ma paga una cedola annua del 2,000% e ha un prezzo di re-offer di 99,941%. La società di San Donato Milanese ha segnalato che i proventi delle emissioni saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni.Le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa di Lussemburgo e sono state acquistate da investitori istituzionali principalmente in Francia, Germania, Regno Unito e Italia.