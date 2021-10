Eni: inaugurato in Francia nuovo parco fotovoltaico

Daniela La Cava 19 ottobre 2021 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Dhamma Energy, società controllata al 100% da Eni attiva nello sviluppo di impianti fotovoltaici, ha inaugurato il parco fotovoltaico da 87,5 MWp di Athies-Samoussy, nel nord della Francia. Il parco di Athies-Samoussy, costituito da 5 impianti fotovoltaici completamente operativi, è il più grande della regione Hauts-de-France ed è una delle dieci principali centrali di energia solare in Francia. L'impianto produrrà circa 93 GWh all'anno, equivalenti al consumo domestico di 40.000 famiglie. Questo parco, si legge nella nota, contribuirà all’incremento della capacità di generazione di energia rinnovabile di Eni, in linea con la strategia per la totale decarbonizzazione di prodotti e processi entro il 2050.