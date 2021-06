Eni in rialzo a Piazza Affari: trattative con BP sulle attività in Algeria (analisti)

Alessandra Caparello 1 giugno 2021 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

Eni in rialzo a Piazza Affari segnando al momento +1,45% a 10,20 euro. Secondo Reuters, BP ed Eni sono in trattative per i loro asset nel business upstream in Algeria. ENI e BP in particolare starebbero considerando una dismissione da parte di BP a favore di ENI; un asset swap con l’opzione per BP di ricevere partecipazioni in asset Eni, potenzialmente nel LNG in Mozambico; creazione di una JV in Algeria simile al modello angolano.Come ricorda Equita, ENI e BP avevano da poco firmato un MoU per formare una JV in Angola ed Eni continua a procedere con l’ottimizzazione del portafoglio upstream – al momento sarebbero in discussione gli asset in UK (con Alpha Petroleum Resources), Angola e Algeria. Gli esperti stimano che un eventuale accordo per gli asset in Algeria in forma di JV possa ridurre fino a €0.7 bn di debito consolidato nel bilancio di ENI, ipotizzando una leva del 30% nella nuova JV. L’annuncio delle JV nel upstream e la relativa possibilità di accelerare nel processo di transizione energetica grazie alla maggior disponibilità di risorse da investire, costituiscono dei catalizzatori positivi per il titolo.