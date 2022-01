Eni: implicazioni da potenziale ripresa dei volumi gas in Italia

Alessandra Caparello 10 gennaio 2022 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

In Italia i volumi di gas sono in ripresa: così hanno sottolineato i ministri della Transizione ecologica e dello sviluppo economico e per Eni, dice Equita, rappresentano circa il 2,5% del totale volumi upstream.Eni ha da poco iniziato lo sviluppo del campo di Cassiopea (Sicilia) e l’avvio della produzione è previsto nella prima metà del 2024 per una produzione di picco pari a 16 kboed (quota Eni), ovvero l’1% dei volumi upstream.Nelle nostre stime upstream dal 2023, dicono gli analisti della Sim milanese, i volumi italiani sono in costante calo e riteniamo che la possibilità di maggiori investimenti nel gas upstream italiano nei pozzi esistenti possa aggiungere 1%/2% dei volumi a medio termine a prezzi di mercato. In Borsa al momento Eni segna +0,44% a 12,84 euro.