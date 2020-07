Eni gas e luce, partnership con OVO per accelerare transizione energetica

Daniela La Cava 23 luglio 2020 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Eni gas e luce e OVO hanno annunciato oggi il lancio di una partnership strategica, che parte dalla Francia, per accompagnare i clienti a fare un uso più consapevole dell’energia e ridurre la propria impronta carbonica. La partnership è incentrata sulla piattaforma tecnologica Kaluza che trasforma l'esperienza dei consumatori nel mercato retail dell’energia, adottata con successo da OVO Energy nel Regno Unito. Si tratta della prima partnership internazionale per OVO e accelererà la transizioneverso un futuro decarbonizzato, caratterizzato da energia sostenibile, esperienza digitale, e servizi innovativi. E' quanto si legge in una nota nella quale si precisa che la partnership consentirà a Eni gas e luce e OVO di cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica per costruire un sistema energetico più pulito, flessibile e connesso digitalmente. Con quasi 10 milioni di clienti in Europa, Eni gas e luce ha l’obiettivo di raggiungere oltre 20 milioni di clienti a livello globale entro il 2050.