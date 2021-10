Eni gas e luce e PayPal accordo per pagamento digitale bollette

Redazione Finanza 26 ottobre 2021 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Eni gas e luce e PayPal hanno sottoscritto un accordo che permette ai clienti di Eni gas e luce di scegliere PayPal come metodo di pagamento digitale alternativo e saldare in modo veloce e sicuro le bollette online,sul sito e sull’app aziendale, evitando file agli sportelli. Grazie a questa collaborazione, Eni gas e luce potrà offrire ai propri clienti un ulteriore metodo di pagamento digitale che in Italia conta oltre 8,7 milioni di conti attivi. Lo si apprende in una nota di Eni.