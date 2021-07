Eni, firmato memorandum d’intesa con governo Kenya per promuovere la decarbonizzazione

Valeria Panigada 21 luglio 2021 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Enie il Ministero del Petrolio e delle Attività Minerarie del Kenya hanno firmato oggi un memorandum d’intesa per promuovere il processo di decarbonizzazione del paese. Nel dettaglio, le parti condurranno studi di fattibilità congiunti per sviluppare la raccolta di scarti e residui agricoli, così come progetti agricoli mirati, che assicurino una varietà di fonti di materia prima, da trasformare in biocarburanti e bio-derivati che potranno contribuire all’approvvigionamento delle bioraffinerie Eni in Italia, a Gela e a Venezia. Le parti inoltre valuteranno l’opportunità di convertire la raffineria di Mombasa in una bioraffineria e la costruzione di un impianto di bio-etanolo di seconda generazione da biomasse di scarto. L'iniziativa rientra nel piano di Eni di raddoppiare la capacità delle proprie bioraffinerie fino a raggiungere 2 milioni di tonnellate entro il 2024.