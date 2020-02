Eni: firmata intesa per consolidare presenza nel settore energetico del Bahrein

Daniela La Cava 4 febbraio 2020 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Eni ha annunciato di avere firmato un Memorandum d'Intesa per consolidare la propria presenza nel settore energetico del Bahrein. L'accordo estenderà la collaborazione tra le due società nel settore dell'energia, agevolando la valutazione e lo sviluppo di nuove iniziative in aree di interesse reciproco, tra cui le energie rinnovabili, la fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) e le attività di esplorazione. Per quanto riguarda il GNL, spiega la nota, la collaborazione sarà orientata a un mix energetico più sostenibile ed efficiente per soddisfare le future esigenze energetiche del Bahrein. Il know-how e le competenze uniche di Eni saranno impiegati anche nella valutazione di ulteriori opportunità esplorative.