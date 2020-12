Eni firma accordo di cooperazione con Saipem per progetti di decarbonizzazione in Italia

Valeria Panigada 9 dicembre 2020 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Enie Saipem lavoreranno insieme per progetti di decarbonizzazione in Italia. Le due società hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding per cooperare in iniziative e progetti di decarbonizzazione. In particolare, le società intendono individuare possibili opportunità di collaborazione nell’ambito della cattura, trasporto, riutilizzo e stoccaggio della CO2 prodotta da distretti industriali nel territorio italiano. L’obiettivo, recita la nota, è contribuire al processo di decarbonizzazione di intere filiere produttive, come quelle energy intensive, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2. Attraverso questo accordo, Eni e Saipem valuteranno anche la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea nel contesto della Green Deal Strategy, proponendo specifiche iniziative nell’ambito del piano di utilizzo dei fondi destinati a sostenere gli stati membri nella fase post Covid-19 (Recovery and Resilience Fund).