Eni entra a far parte della Voluntary Principles Initiative

Daniela La Cava 17 giugno 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea plenaria annuale della Voluntary Principles Initiative (VPI) 2020, un'iniziativa multistakeholder dedicata al rispetto dei diritti umani nella gestione delle operazioni di security, ha approvato all’unanimità l’ingresso di Eni come “engaged corporate participant”.La partecipazione, si legge nella nota di Eni, consolida l’impegno della società nel promuovere il dialogo con le istituzioni per affermare il rispetto dei principi fondamentali in materia di diritti umani nella gestione delle operazioni di security a supporto delle proprie attività.La voluntary principles initiative stabilisce un set di principi divenuti uno standard riconosciuto a livello globale incentrati sulla promozione e la protezione dei diritti umani in tutto il mondo e sul ruolo costruttivo che imprese, governi e società civile possono svolgere insieme nel promuovere questi fondamentali obiettivi.